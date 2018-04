5 pytań do CEO Luno

Czym zajmuje się Twój biznes?

Luno to platforma do zakupu, sprzedaży i wymiany walut cyfrowych takich jak Bitcoin czy Ethereum. Ułatwiamy ludziom dostęp do walut cyfrowych, umożliwiamy ich zakup w kilka kliknięć. Jednak to dopiero początek. Na dłuższą metę jest pomoc w przejściu do nowego i lepszego systemu finansowego.

Jakie jest Twoje największe osiągnięcie w Luno?

Zarejestrowanie naszego milionowego klienta w listopadzie zeszłego roku (dziś zbliżamy się do 2 milionów ). Również to, że w 2017 r. Luno zaczęło działać w Europie, co oznacza, że użytkownicy w ponad 40 krajach mogą teraz korzystać z naszego produktu.

Jakie było Twoje największe wyzwanie?

Edukacja rynku. Wyjaśnienie na czym polegają waluty cyfrowe, korzyści i ryzyka jakie się z nimi wiążą. Do tej pory jest to ogromne wyzwanie. Jest to trudne zarówno w przypadku naszych Klientów, jak i banków, organów regulacyjnych, rządów i mediów. Istnieje wiele dezinformacji i ważne jest, aby oddzielić fakty od fikcji i rozróżnić różne segmenty w naszej branży. Na przykład kryptowaluta, blockchain i ICOs to bardzo różne koncepcje.

Jakie masz plany na osiągnięcie celów na ten rok?

Inwestujemy dużo w edukację Klientów, a także w łatwiejsze korzystanie z naszego produktu. Obejmuje to szybszą i wygodniejszą weryfikację Klienta, wiele sposobów płatności (lokalne metody płatności), lokalne wersje językowe, banalnie prosty proces zakupu. Naszym priorytetem jest także światowej klasy obsługa Klienta. Zadowolenie naszych Klientów jest najwyższym priorytetem.

Jaką radę dałbyś innym przedsiębiorcom?

To zabrzmi banalnie i stereotypowo, ale jest prawdziwe: wytrwaj. Ciężka praca i poświęcenie w końcu się opłaca, nie poddawaj się. I pamiętaj, że zbudowanie przyzwoitej firmy zajmuje nawet dziesięć lat, więc nie spodziewaj się natychmiastowego sukcesu.

