Luno edukuje Polaków w Paryżu

15 maja, w szkole nr 42, przy Boulevard Bessierés, 75017 Paris, odbędzie się spotkanie polonijnych entuzjastów technologii. Temat paryskiego wydarzenia to "Blockchain - beyond cryptocurrencies". Event opublikowany jest na Eventbrite (dla zainteresowanych uczestnictwem :)) .

Odkąd Bitcoin po raz pierwszy przekroczył 10 000 USD, znalazł się na nagłówkach mediów i jest gorącym tematem na ustach wszystkich. Jednak pod powierzchnią złotego połysku Bitcoin jest technologią, która niewątpliwie wpłynie na szeroki wachlarz firm i branż. Opieka zdrowotna, motoryzacja, energetyka, handel detaliczny, ubezpieczenia to tylko niektóre z branż, które mogą zostać zrewolucjonizowane przez Blockchain, technologię stojącą za Bitcoinem. Ten wykład zapewni ci ogólny przegląd niektórych z najbardziej interesujących i nietypowych zastosowań tej technologii.



Ciągle słyszysz o Bitcoin i Blockchain, ale nie całkiem rozumiesz, co się dzieje?

To wydarzenie jest idealne dla Ciebie. Zaczniemy od szczegółowego wyjaśnienia, czym jest blockchain, jakie mamy kryptowaluty i dlaczego blockchain jest rewolucyjną technologią. Po takim wstępie wszyscy będą gotowi usłyszeć o bardziej zaawansowanych rzeczach.

Prelegenci:

Sonia Targosz - założycielka Wicked Crypto Meetup i CEO firmy Fiat Based Token

Magdalena Gołębiewska - Country Manager w Luno

Marek Zabicki - CEO firmy Arteia

Agenda:



19:00 Wprowadzenie do blockchain i kryptowalut - Sonia Targosz

19:25 Bitcoin revolution. Is crypto the future? - Magdalena Golebiewska

20:10 Przerwa

20:25 Jak blockchain może zrewolucjonizować przemysł artystyczny? - Marek Zabicki

21:10 Networking (przekąski i napoje :))

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! I do zobaczenia niedługo w wielu polskich miastach, na podobnych spotkaniach.